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الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة بيلاروس

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الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة بيلاروس
Legion-Media
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حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها في بيلاروس على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في مينسك.

وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.

ووفقا للجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.

كما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.

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المصدر: تاس 

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