ليتوانيا تغلق معبرين حدوديين مع بيلاروس

أغلقت ليتوانيا اعتبارا من الليل الماضي معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود الليتواني لينا لورينايتيت-غريجيين: "نعلن إغلاق معبري سومسكو، وتفيريسياوس الحدوديين اعتبارا من الـ18 من الشهر الجاري".

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وتسعى ليتوانيا إلى الحد من عدد الرحلات بين البلدين ففي النصف الأول من العام الحالي سجلت 230 ألف رحلة عبور لليتوانيين الحدود مع بيلاروس.

وتخشى فيلنيوس حسب زعمها أن "تستغل مينسك ذلك في تجنيد الجواسيس بين المسافرين عبر الابتزاز أو غيره من وسائل الضغط"، فيما هدفها الحقيقي التعتيم على الرأي العام، وحرمان مواطنيها من التسوق في بيلاروس والتعامل التجاري معها تلبية لعقوبات الغرب وواشنطن ضد روسيا.

المصدر: "سبوتنيك"