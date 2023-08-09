تنوي إشراك بلدين آخرين في الإجراء.. بولندا تهدد بيلاروس بعزلها من خلال غلق السكك الحديدية

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تغلق خطوط السكك الحديدية التي تربطها مع بيلاروس.

وأضاف وونسيك في حديث لوكالة الأنباء البولندية "PAP": "إذا سمحت بيلاروس لنفسها بالذهاب بعيدا باستفزازاتها حتى تصل لمرحلة الإزعاج، فسيكون علينا اتخاذ إجراء بهذا الصدد، وأن نتعاون فيما بيننا، وآمل أن تنضم لاتفيا إلى مخططنا لعزل بيلاروس بشكل كامل".

وأشار إلى أنه "سيتوجب على لاتفيا وليتوانيا بحث الأمر بشكل جاد حتى نتمكن من تنفيذ مخططنا بعزل بيلاروس، من خلال إغلاق خطوط السكك الحديدية التي تربطنا بها".

وتابع: "جزء كبير من التجارة البولندية والصينية يمر عبر الأراضي البيلاروسية، وأعتقد أنه سيتعين على الصينيين توجيه رسالة إلى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لحثه على عدم اتخاذ أية خطوات أو إجراءات تضر بمصالحهم".

وتجدر الإشارة إلى وجود معبر بري واحد في الوقت الراهن في تيريسبول، يربط الحدود البولندية البيلاروسية، بالإضافة إلى معابر شحن السكك الحديدية، حيث توقفت حركة قطارات الركاب بين البلدين منذ عام 2019.

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بدخول مروحيتين بيلاروسيتين لأجواء بولندا يوم الثلاثاء 1 أغسطس، حيث استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي على خلفية الحادث، ودفعت بالتعزيزات العسكرية إلى المناطق الحدودية.

ورفضت بيلاروس الاتهامات الموجهة إليها، كما نفت انتهاك الأجواء البولندية، فيما اتهمت وارسو بالتصعيد. وذكر البنتاغون أنه لم يرصد أي "خطر مباشر" على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي