"البدلات غير المرئية" تساعد في إنقاذ العسكريين الروس من المسيرات الجوية المعادية

صمدت مجموعة من العسكريين الروس، في ملجأ لمدة ثلاثة أيام ونجت من قصف القوات الأوكرانية، وانتقلت إلى مكان آمن بفضل "بدلات غير مرئية" مموهة تحمي من المسيرات الجوية المعادية.

أعلن ذلك لمراسل تاس، ممثل شركة HiderX التي تنتج هذه البدلات الواقية، وقال: "علمنا من المقاتلين الروس بقصة إنقاذ رائعة، لقد أنقذت البدلات التي تنتجها شركتنا حياة مجموعة من العسكريين. قبع خمسة من جنودنا، خلال تأدية مهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في خندق للاحتماء من القصف المعادي. استخدم العدو الدرونات الجوية بكثافة خلال ذلك وقصف المنطقة لكن المجموعة الروسية صمدت ونجت فقط بفضل البدلات العازلة للحرارة المموهة".

ووفقا للتفاصيل التي سردها ممثل الشركة، كشفت المسيرات الجوية المعادية تحركات المقاتلين الروس وسمحت لهم بالاقتراب، ومن ثم تعرضوا لقصف بالهاون مما أجبرهم على الاحتماء في خندق ولكن الدرونات الجوية المعادية واصلت استهدافهم من الأعلى. وتبدل الأمر بعد أن ارتدى الجنود الروس بدلاتهم "غير المرئية" ولم تعد الدرونات تكشف وجودهم بواسطة التقاط حرارة الجسم وذلك بفضل البدلات المموهة العازلة للحرارة. وبعد مرور 3 أيام على وجودهم في المخبأ خرجت وتوجهت نحو القوات الصديقة، وعند اقتراب الدرونات المعادية كان أعضاء المجموعة الروسية يجلسون القرفصاء ويتغطون ببدلات التمويه وعلى الفور فقدت المسيرات الجوية أثرهم رغم وجودها على ارتفاع 10 أمتار فقط، وهي مسافة منخفضة جدا. وبفضل هذه البدلات وصلت المجموعة إلى موقع القوات الصديقة ونجت.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن شركة HiderX صممت بدلات تكتيكية جديدة لا تكشفها معدات التصوير الحراري. ويصل وزن البدلة إلى 400 غرام.

المصدر: تاس