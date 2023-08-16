الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني وإسقاط طائرة و26 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قضت على نحو 735 جنديا أوكرانيا وأسقطت طائرة "سو-25" و26 مسيرة للعدو خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات لقواتها نفذت عمليات هجومية في مناطق المسؤولية وحسنت مواقعها على خط المواجهة. كما صدت القوات الروسية على هذا المحور 9 هجمات للعدو الذي خسر ما مجموعه نحو 85 جنديا خلال يوم.

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وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

محور دونيتسك - صد 5 هجمات وتدمير مستودع ذخيرة وبلغت خسائر العدو حوالي 250 جنديا

محور كراسني ليمان - تصفية ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا

محور جنوب دونيتسك - خسائر العدو تتجاوز 140 فردا

محور زابوروجيه - صد هجمتين وإصابة مستودعين للذخيرة وخسائر العدو تبلغ 170 جنديا

محور خيرسون – مقتل نحو 35 جنديا أوكرانيا

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 143 منطقة

تدمير محطة الرادار ST-68 للكشف عن الأهداف الجوية وتحديدها وتتبعها في منطقة نيكولايف

ضرب مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني في دونيتسك

تدمير طائرة "سو-25 أوكرانية في دونيتسك واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS واثنتين من "أوراغان" وإسقاط 26 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 459 طائرة، و246 مروحية، و5787 طائرة بدون طيار، و431 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11330 دبابة ومدرعة أخرى، و1444 راجمة صواريخ، و5901 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12267 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية