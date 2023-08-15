مسؤولة أوكرانية رفيعة: الصراع لن ينتهي قريبا وسيكون طويلا وشاقا

صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، بأنه يصعب تحديد موعد قريب لنهاية الحرب، وأنها قد تستمر أسبوعا أو حتى نهاية العام وحتى أبعد من هذا التاريخ.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن فيريشوك، قولها: "الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبا.. إلى متى ستستمر الأزمة؟.. سيستمر الصراع لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أو حتى نهاية العام، كل هذا غير صحيح.. يجب أن نكون صادقين سيكون الأمر صعبا".

ودعت فيريشوك الأوكرانيين لأن يعتادوا ويستعدوا "لخوض صراع طويل وشاق"، حسب تعبيرها.

يذكر أن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اعتبر، في وقت سابق، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارا لروسيا".

وأشارت موسكو أكثر من مرة إلى استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، غير أن كييف فرضت حظرا تشريعيا على إجرائها. وفي الوقت ذاته قال الكرملين إنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، مضيفا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه حاليا إلا بالوسائل العسكرية. وشدد على أنه يمكن للوضع في أوكرانيا الانتقال إلى مسار سلمي شريطة أن يؤخذ الوضع الواقعي والوقائع الجديدة بعين الاعتبار.

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المصدر: نوفوستي