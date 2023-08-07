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الرئاسة الأوكرانية: أي وقف لإطلاق النار سيكون انتصارا لروسيا

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الرئاسة الأوكرانية: أي وقف لإطلاق النار سيكون انتصارا لروسيا
Globallookpress
جبهة القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارا لروسيا".

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

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وأضاف أن "هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن "الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال".

وأضاف أن ذلك يعني الحاجة إلى "المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".

المصدر: نوفوستي

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