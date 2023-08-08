أكد رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف أن نظام كييف يرفض أي مفاوضات لوقف القتال لأن إنهاء أو تجميد النزاع، يهدد وجود فلاديمير زيلينسكي شخصيا، ونظامه.

وأضاف أن كل شيئ واضح فبعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد ربما ستثار المبادرات لـ"وقف إطلاق النار"، الأمر الذي يرفضه قادة كييف بشكل هيستيري "لأنه يهددهم بكارثة، يهدد وجودهم".

وأشار إلى أن "نظام زيلينسكي مستمر طالما القتال متواصل وتتدفق المساعدات العسكرية ناهيك عن أن الحسابات المصرفية لطغمة كييف آخذة في الازدياد مع استمرار النزاع".

وأعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف حظر التفاوض، كما أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تمنع كييف من إجراء أي مفاوضات مع موسكو.

المصدر: نوفوستي