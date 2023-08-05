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استخباراتي فرنسي: نزاع أوكرانيا جاء نتيجة حتمية لمحاولات الغرب إضعاف روسيا

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استخباراتي فرنسي: نزاع أوكرانيا جاء نتيجة حتمية لمحاولات الغرب إضعاف روسيا
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أكد ضابط الاستخبارات الفرنسية المتقاعد بيير بليس، أن سبب النزاع في أوكرانيا يعود لخسارة واشنطن هيمنتها على العالم، ومحاولات الغرب إضعاف روسيا التي اضطرت للرّد والمواجهة.

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وأضاف أن السبب الحقيقي يكمن في فقدان واشنطن السيطرة وتنقلها من أزمة إلى أخرى، فيما زادت ديونها عن 32 تريليون دولار. 

وأشار بلاس إلى أن الدول الغربية التي تضخ الأسلحة إلى أوكرانيا مهتمة بإطالة أمد هذا النزاع.

وتابع: "لقد أرادوا دائما إخراج روسيا من اللعبة، وتقسيمها وإلحاق الهزيمة بها. وفي الوقت نفسه، لم تسع روسيا أبدا لغزو أوكرانيا، ولم تغزها في عام 2014. روسيا أرادت حماية دونباس، ولم تهاجم دونيتسك ولوغانسك كييف، ولكن حدث عكس ذلك. وهذه الحرب بدأت قبل ثماني سنوات، ولا أحد يشير إلى ذلك".

المصدر: نوفوستي

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