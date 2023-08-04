زاخاروفا: يجب حل مشكلة انتهاك حقوق الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في تيلغرام، إنه يجب حل مشكلة انتهاك حقوق وسائل الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، تعرقل بشكل منهجي أنشطة المؤسسات الإعلامية الروسية، على سبيل المثال، من خلال حجب حساباتها ووقف بثها.

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وأضافت زاخاروفا: "هذا ليس إلا جزء من آلية مبنية بالكامل من الانتهاكات المنهجية لحقوق وسائل الإعلام والصحفيين في الاتحاد الأوروبي. يجب إعادة الحقوق العادلة ويجب حل الصعوبات المرتبطة بالوضع الحالي على أراضي الاتحاد الأوروبي - على الفور ".

وشددت زاخاروفا على أن السياسة الحالية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه الإعلام والصحفيين، تعد انتهاكا خطيرا لحرية التعبير.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي حظرت بث شبكة RT بالعربية والإنكليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية ووكالة "سبوتنيك" الروسية، على شبكات التلفزة والإنترنيت، على خلفية أزمة أوكرانيا.

كما حظرت حسابات تابعة للشبكتين الروسيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعتيم على دوافع أزمة أوكرانيا، والتغطية على جرائم قوات كييف النازية ضد الروس، والناطقين بالروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي