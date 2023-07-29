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زاخاروفا: موقف الولايات المتحدة يعرقل إمكانية إجراء مفاوضات سلام حول أوكرانيا

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زاخاروفا: موقف الولايات المتحدة يعرقل إمكانية إجراء مفاوضات سلام حول أوكرانيا
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موقف السلطات الأمريكية يجعل من المستحيل إجراء مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: "جعلت الإدارة الأمريكية مهمتها إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا في ساحة المعركة وليس فقط تحقيق نتائج".

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسير في هذا الطريق الصعب رغم "الجنون وعدم الواقعية".

وأضافت: "لسبب ما لا يزالون متمسكين بهذه الفكرة. ويجيبون عن كل الكلمات حول السلام، حول مفاوضات السلام التي يسمعونها من إفريقيا، من آسيا، من أمريكا اللاتينية، بأنه في ساحة الحرب والمعركة فقط".

المصدر: RT

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