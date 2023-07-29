أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن منظومات قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" ("الشمس الحارقة") تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.

وقال ريتر: "في كييف لا يتحدثون عن قيام الروس بالقضاء على جنود القوات الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة ومنظومات قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و"توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".

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ونوه إلى أنه بمجرد عبور قوات كييف المنطقة الرمادية، يتم استهدافهم بنيران المدفعية، ولا تترك لهم أي فرصة للتقدم.

وأضاف أن الجيش الأوكراني لم يحقق شيئا، سوى مقتل عدد كبير من أفراده العسكريين.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.

المصدر: نوفوستي