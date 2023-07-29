 
مباشر

ضابط مخابرات أمريكي يكشف ما تفعله قاذفات "الشمس الحارقة" الروسية بقوات كييف على جبهات القتال

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف ما تفعله قاذفات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrt7

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن منظومات قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك" ("الشمس الحارقة") تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.

وقال ريتر: "في كييف لا يتحدثون عن قيام الروس بالقضاء على جنود القوات الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة ومنظومات قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و"توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".

إقرأ المزيد
"التايم": خيار واحد أمام زيلينسكي للخلاص وفق "الخطة ب" أو مواجهة هزيمة شاملة أمام روسيا

ونوه إلى أنه بمجرد عبور قوات كييف المنطقة الرمادية، يتم استهدافهم بنيران المدفعية، ولا تترك لهم أي فرصة للتقدم.

وأضاف أن الجيش الأوكراني لم يحقق شيئا، سوى مقتل عدد كبير من أفراده العسكريين.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب