"كونسورتيوم قزوين" الروسي يؤكد استمرار ضخ النفط بشكل طبيعي بعد هجوم كييف الإرهابي

أعلن "كونسورتيوم أنابيب بحر قزوين"، سلامة البنية التحتية لخطوطه في مرفأ نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، واستمرار ضخ النفط للناقلات بشكل طبيعي بعد صد هجوم قوات كييف الإرهابي.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "شحن النفط مستمر بشكل طبيعي إلى الناقلات الراسية، حيث لم تتعرض البنية التحتية لشبكة أنابيبنا لأي أضرار" بعد صد اعتداء قوات كييف الإرهابي.

وأضافت أنها حظرت حركة السفن في ميناء نوفوروسيسك مؤقتا لضرورات أمنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل أن "قوات كييف حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة".

وأشارت إلى أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

المصدر: نوفوستي