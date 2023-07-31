بوشيلين: تقدم قواتنا على محور كراسني ليمان وتحرير قرية على محور جنوب دونيتسك

صرح دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور كراسني ليمان باستمرار، وأنه أخرج قوات العدو من إحدى القرى على محور جنوب دونيتسك.

وقال بوشيلين على الهواء في قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين: "هناك بعض النجاحات هناك (على محور كراسني ليمان)، وحداتنا تتقدم، وتطرد العدو من المواقع التي احتلها سابقا، وتحسن مواقعها كل يوم تقريبا".

وأوضح بوشيلين أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في هذا القطاع من الجبهة.

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وذكرت الدفاع الروسية أمس أن قواتها صدت ثلاث هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وخسرت كييف نحو 140 جنديا هناك إضافة إلى عدة قطع من المعدات.

وأشار بوشيلين أيضا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إخراج العدو من قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك.

في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، بأن وحدات تابعة للمجموعة تواصل صد محاولات العدو لكسب موطئ قدم في الجزء الشمالي من ستارومايورسكويه.

المصدر: "نوفوستي"