أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق"، أوليغ تشيخوف، بتدمير دبابة من طراز "ليوبارد" وعدد من مركبات المشاة القتالية في اتجاه زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

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وقال تشيخوف: "دمرت نيران المدفعية محطة حرب إلكترونية في منطقة التجمع السكني رابوتينو، كما دمرت منظومة صواريخ دبابة من طراز "ليوبارد".

وأضاف: "دمرت مدافع الهاون مستودعا للذخيرة في قرية ماليي تشيرباكي. ودمرت ذخائر "لانسيت" مدفع هاوترز من طراز "M777" ومدفع هاون من طراز "دي-20" في مناطق بالقرب من التجمع السكني أوريخوفو وشرق التجمع السكني بافلوفكا في منطقة زابوروجيه، وذلك بالإضافة إلى العديد من مركبات المشاة القتالية في منطقة التجمع السكني نوفودانيلوفكا".

هذا وأظهر مقطع مصور تم التقاطه بواسطة مسيرة مراقبة روسية مقبرة لعشرات المركبات المدرعة التابعة للجيش الأوكراني بعد تدميرها وإعطابها عند محاولتها اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من قرية رابوتينو بمنطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي