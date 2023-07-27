بطلب من روسيا.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن استخدام كييف أساليب إرهابية

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول استخدام كييف لأساليب إرهابية في 31 يوليو، بناء على طلب روسيا.

وقال بوليانسكي: "القضية الأوكرانية في مجلس الأمن الدولي في يوليو ما زالت مفتوحة. طلبنا عقد جلسة في 31 يوليو حول الاستخدام المنهجي للأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف، وهو عامل يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أن الرئاسة البريطانية حددت موعد الجلسة الساعة 10.00 (17.00 بتوقيت موسكو).

المصدر: RT