الخارجية الروسية: تصريحات كييف بعد استهداف جسر القرم تؤكد ضلوعها في الهجوم الإرهابي

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن تصريحات كييف بعد الهجوم على جسر القرم، تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المختصة في أوكرانيا في الهجوم.

وشددت الوزارة على أن جميع المحاولات لتعطيل روابط النقل مع شبه الجزيرة وقطع ارتباط شبه جزيرة القرم مع بقية روسيا، لا يمكن تحقيقها وستتكلل بالفشل.

إقرأ المزيد

وأدانت الخارجية الروسية بشدة الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأكدت أنه منشأة مدنية بحتة لا علاقة لها بالشؤون العسكرية.

وقالت الوزارة إن رد فعل عدد من البرلمانيين الأوكرانيين على مأساة مقتل المدنيين نتيجة الهجمة على الجسر، كانت مريعة ووحشية.

وتتوقع روسيا الاتحادية أن يتحلى المجتمع الدولي بالنزاهة ويقدم تقييما سليما للهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم حتما تحديد هوية المسؤولين عن الهجوم على جسر القرم، ولن يفلتوا من العدالة.

في وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض في الساعة 3.05 فجرا لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب الحادث، وأفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

المصدر: تاس