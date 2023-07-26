لندن: الهجوم الأوكراني المضاد ليس فيلما هوليوديا

زعم نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن هجوم القوات الأوكرانية المضاد يسير بشكل عام وفقا للخطة التي ساعد في وضعها حلفاء كييف الغربيين.

وقال هيبي: "في الوقت الحالي، تلبي أوكرانيا توقعاتنا. بشكل عام، ينفذون الخطة التي تم تطويرها معنا، مع الأمريكيين والأطراف الأخرى خلال فصل الشتاء".

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وأضاف: "إنه (الهجوم المضاد) ليس فيلما هوليوديا. لن تكون هناك لحظة عندما تتحرك الدبابات، وتُعزف الموسيقى، وتُعرض سلسلة من الطلقات العسكرية المذهلة، وفي النهاية النصر بحلول سبتمبر".

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد أقر بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق، اعترف جنود أوكرانيون لصحيفة "كييف بوست" بأنهم تكبدوا خسائر فادحة، وأكدوا أن معنوياتهم تتراجع بسبب محاولات الهجوم المضاد الفاشلة.

المصدر: تاس