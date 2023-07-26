أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الأوكرانية قد تفقد كل ألويتها المتبقية في حال مواصلتها هجومها المضاد.

وقال ماكغريغور إن "القوات الأوكرانية تختفي أمام أعيننا. إذا واصلوا الهجوم المضاد، فسيتم تدمير القوات المتبقية، ثم لن يتبقى شيء لكييف".

إقرأ المزيد

ونوه إلى أن الجنود الأوكرانيون أنفسهم بدأوا يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في الهجوم، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة، حتى أصبح عدد جنوده أقل بكثير من أن يستمر في القتال.

وأكد المتحدث أن الهجوم المضاد أدى إلى انطلاق الجيش الروسي في التقدم ببطء وحذر على طول خط المواجهة بأكمله.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عكس السياسيين الغربيين، لا يسعى إلى التصعيد، مؤكدا أن قراراته تهدف إلى تجنب الصدام المباشر مع الولايات المتحدة أو "الناتو".

المصدر: نوفوستي