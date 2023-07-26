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كيربي: مشاكل الهجوم الأوكراني المضاد ليست بسبب الدعم الغربي غير الكافي

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كيربي: مشاكل الهجوم الأوكراني المضاد ليست بسبب الدعم الغربي غير الكافي
Globallookpress Evan Vucci
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نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تكون مشاكل الهجوم المضاد الأوكراني ناجمة عن العجز في الدعم المقدم لكييف من الغرب.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي إن القوات الأوكرانية "لديها كل ما تطلبه".

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وأضاف أن "المعلومات أنهم لم يحصلوا على كل ما يحتاجون إليه قبل الهجوم المضاد، أو أن الافتقار إلى الإمكانيات هي سبب التباطؤ غير صحيحة".

واعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق، اعترف جنود أوكرانيون لصحيفة "كييف بوست" بأنهم تكبدوا خسائر فادحة، وأكدوا أن معنوياتهم تتراجع بسبب محاولات الهجوم المضاد الفاشلة.

المصدر: RT

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