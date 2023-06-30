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بيلاروس: قواتنا الجوية عززت دفاعاتها وتولت مهامها القتالية بأنظمة "إس-400" الروسية

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بيلاروس: قواتنا الجوية عززت دفاعاتها وتولت مهامها القتالية بأنظمة
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أفادت وزارة دفاع بيلاروس بأن الكتيبة العسكرية التابعة للقوات الجوية في البلاد تولت مهامها القتالية الجديدة في أنظمة الدفاعات الجوية "S-400 Triumph"، (إس-400) الروسية.

وبحسب بيان وزارة دفاع بيلاروس: "من اليوم، زادت فعالية أنظمة الدفاعات الجوية في حماية الحدود الجوية لبيلاروس بشكل كبير، حيث تولت كتيبة عسكرية مهامها الجديدة القتالية في أنظمة الدفاعات S-400 Triumph".

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وأشار قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروس، الجنرال أندريه لوكيانوفيتش، إلى أنه خلال الوضع العسكري السياسي الصعب والمتوتر الذي يتطور حول بيلاروس، "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون مسلحا بالكامل".

وأضاف أن العناصر تم تدريبهم وإتقانهم للمعدات الحديثة وعملوا على تطوير مهاراتهم في ملعب تدريب كابوستين يار في منطقة أستراخان وهم على استعداد لأداء المهام.

يذكر أنه في الـ2 من يونيو، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن وصول منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة من طراز "إس-400" إلى البلاد في إطار الإجراءات المتحذة "من أجل زيادة القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد".

المصدر: نوفوستي

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