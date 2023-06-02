مينسك تعلن وصول منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى البلاد

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن وصول منظومة الدفاع الجوي الروسية جديدة من طراز "إس-400" إلى البلاد في إطار الإجراءات المتّحذة "من أجل زيادة القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد".

وكتبت وزارة الدفاع في قناتها على "تلغرام": "فضلا عن الحركة المستمرة للأفراد والمعدات من الأسلحة المشتركة وتشكيلات الدبابات التابعة للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية إلى بيلاروس بطريقة مشتركة".

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وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها "من أجل زيادة القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد" في إطار التدابير الرّامية لزيادة القدرات القتالية للتشكيلات والوحدات العسكرية على أراضي جمهورية بيلاروس.

يشار إلى أنه في 25 مايو الفائت، أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن بدء نقل الأسلحة النووية الروسية إلى أراضي بيلاروس.

ويوم أمس، قال لوكاشينكو، في اجتماع مع رؤساء أجهزة استخبارات رابطة الدول المستقلة، إن أوكرانيا لم تستغل عدة خيارات للعيش بسلام في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف: "كان لدى قيادة أوكرانيا العديد من الخيارات للعيش بسلام في جميع أنحاء أوكرانيا. لكن لم يستغل يانوكوفيتش ولا بوروشينكو السابقان ولا زيلينسكي الحالي هذا الأمر. لماذا لم يستغلوا ذلك؟ هل كانوا يريدون الحرب؟ لا. تم الضغط عليهم ودفعهم إلى ذلك".

المصدر: Gazeta.ru