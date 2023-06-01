قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في اجتماع مع رؤساء أجهزة استخبارات رابطة الدول المستقلة، إن أوكرانيا لم تستغل عدة خيارات للعيش بسلام في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف: "كان لدى قيادة أوكرانيا العديد من الخيارات للعيش بسلام في جميع أنحاء أوكرانيا. لكن لم يستغل يانوكوفيتش ولا بوروشينكو السابقان ولا زيلينسكي الحالي هذا الأمر. لماذا لم يستغلوا ذلك؟ هل كانوا يريدون الحرب؟ لا. تم الضغط عليهم ودفعهم إلى ذلك. عثروا على نقاط ضعف يمكن من خلالها الضغط عليهم. كانت كل الأمور تسير نحو ذلك. على الأغلب غلطتنا الوحيدة هي عدم قيامنا بحل الموضوع في 2014-1015، عندما لم تكن أوكرانيا تملك قوات مسلحة ولا أي استعداد لذلك. أراد الجميع التسوية بطريقة سلمية. وتم استغلال ذلك لتشكيل قوات مسلحة أوكرانية جاهزة للقتال".

إقرأ المزيد

وأشار لوكاشينكو إلى أن السياسيين الغربيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اعترفوا بصراحة بأنهم فعلوا كل شيء لإعداد أوكرانيا للنزاع مع روسيا.

المصدر: نوفوستي