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بورتنيكوف: الناتو ينسق نشاط المخابرات الأوكرانية في أعمال التخريب

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بورتنيكوف: الناتو ينسق نشاط المخابرات الأوكرانية في أعمال التخريب
Sputnik
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قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، إن الناتو ينسق نشاطات أجهزة المخابرات الأوكرانية في أعمال تخريبية ضد روسيا وبيلاروس.

وأضاف بورتنيكوف، في لقاء لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مع المشاركين في الاجتماع الـ 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة: "يشرف الناتو على تنسيق الأعمال التخريبية والإرهابية للتشكيلات المسلحة وأجهزة الأمن المختصة التابعة لنظام كييف، ويقوم بتجنيد المرتزقة الأجانب ومسلحي المنظمات الإرهابية الدولية للقتال في القوات الأوكرانية. ويوفر الناتو كذلك الاستطلاع والدعم الفني للهجمات القتالية للمخربين والعملاء الأوكرانيين خلال استهداف المنشآت العسكرية والمدنية، فضلا عن البنية التحتية الحيوية لروسيا وبيلاروس".

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ووفقا له، تحولت أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للأعمال القتالية ضد روسيا ولتنفيذ العمل التخريبي ضد بيلاروس.

وأشار بورتنيكوف إلى أن الغرب يحث مولدوفا بنشاط على المشاركة في النزاع الأوكراني، ويحرضها على القيام بعمليات تطهير بالقوة في بريدنيشتروفيه وغاغوزيا.

المصدر: نوفوستي

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