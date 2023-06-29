مستشار زيلينسكي يقر بالعجز ويشير إلى ما فعله الجيش الروسي ليعيق هجوم كييف المضاد

قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إن القوات الأوكرانية تنفد من الذخيرة وتواجه حواجز دفاعية هائلة وعددا هائلا من الجنود الروس.

وأضاف بودولياك في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، ردا على سؤال حول سبب بطء وتيرة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية: "يمتد خط الجبهة لأكثر من 1800 كم، وتزيد مساحة الحقول الملغومة عن 20 ألف كيلومتر مربع. وضع الروس ثلاثة خطوط دفاع: حفروا الخنادق، أنشأو المخابئ، نصبوا المدفعية، أطلقوا الصواريخ، هم لديهم آلاف الدبابات في أماكن محمية بما في ذلك من السماء. ولديهم حوالي 360 ألف جندي".

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وتابع قائلا: "لدينا نقص في القذائف والصواريخ من العيار الثقيل، وقدراتنا الجوية محدودة، ولا يمكننا ضرب قنوات تعزيز الجيش الروسي".

وعلى الرغم من تصريحات بودولياك، إلا أن كييف بالمقابل تلقت ولا تزال تتلقى كما هائلا من الأسلحة بكافة أشكالها وصواريخ بعيدة المدى ودبابات ومقاتلات حربية من الغرب على الرغم من إخفاقاتها المتلاحقة على كافة المحاور، وفشل محاولاتها الهجومية ضمن هجومها المضاد المزعوم.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرا وفق التقارير أن القوات الأوكرانية فقدت 259 دبابة و 780 عربة مدرعة منذ بدء الهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي