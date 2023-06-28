موسكو: عمليتنا العسكرية هدفها حماية حقوق الروس الإنسانية وأبناء الأمة في أوكرانيا

أكد فلاديمير أندرييف نائب رئيس إدارة الخارجية الروسية لشؤون الروس في الخارج، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفها حماية حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية.

وأضاف: "لقد تم اتباع نهج كراهية الروس هذا على مرّ التاريخ، حتى تفاقمت هذه الكراهية في الآونة الأخيرة. وعلى خلفية ذلك نحن بحاجة إلى وحدة الصف للدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل بما فيها القوة العسكرية. عمليتنا في أوكرانيا، هدفها حماية حقوق الإنسان، حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية في أوكرانيا".

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وقال: "في ظل الظروف الحالية، يتم الترويج للروسوفوبيا والتمييز ضد روسيا، وكل شيء روسي. وجزء من هذا التمييز هو بالطبع ممارسات سلطات كييف المعادية والمثيرة للاشمئزاز، والتي يجب محاربتها".

المصدر: نوفوستي