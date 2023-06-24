الخارجية الروسية: واشنطن "تضخم قصص الرعب" حول التهديد النووي الروسي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة "تضخم قصص الرعب" حول التهديد النووي الروسي، ما يخلق بدوره مخاطر استراتيجية.

وأشارت إلى أن مشروع القرار الذي قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من حيث المضمون والتوقيت، يتناسب مع المزاعم الأوكرانة بتهديد روسيا أمن محطة زابوروجيه النووية.

وأضافت أن مثل هذه التصريحات موجهة للرأي العام الذي ليس على دراية بالحقائق والوقائع.

وأوضحت زاخاروفا أن القيادة الروسية أكدت باستمرار أن موسكو لا تحتاج لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقالت إن "واشنطن تسعى لعدم ملاحظة ما هو واضح وقد بات سلوكا نمطيا عندما تستغل الولايات المتحدة وأتباعها كل فرصة لخلق وتضخيم قصص الرعب حول" التهديد النووي الروسي".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن الغرب يعتمد الابتزاز النووي ويهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا.

وحذر بوتين الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب في اتجاههم، ومذكّرهم بأن روسيا أقوى بلد نووي في العالم.

المصدر: نوفوستي