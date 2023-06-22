مشروع قرار في الكونغرس: استخدام السلاح النووي الروسي ضد أوكرانيا يعني الهجوم على الناتو

أعد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار ينص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أمرا مساويا للهجوم على حلف الناتو.

وقال أحد مقدمي مشروع القرار، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، خلال مؤتمر صحفي: "نطرح اليوم مشروع قرار على مجلس الشيوخ، ينص على أنه إن قامت روسيا أو بيلاروس أو وكيل روسيا بتفجير شحنة نووية في أوكرانيا لوقف الهجوم المضاد أو كسر إرادة الشعب الأوكراني، فسينظر إلى هذا الهجوم على أنه هجوم على حلف الناتو".

وأشار السيناتور إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "خطر استخدام روسيا للسلاح النووي واقعي".

إقرأ المزيد

وتحدث غراهام عن الوضع الميداني في أوكرانيا، معتبرا أن القوات الأوكرانية تبحث حاليا عن نقاط الضعف في الدفاعات الروسية لتحقيق النجاح، ثم الدفع بالتعزيزات من القوات المدربة غربيا، ذات مستوى عال من الإعداد والتجهيز.

وأضاف السيناتو أنه في حال استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا، سيكون هناك "رد واسع النطاق من الناتو"، مضيفا أن روسيا ستكون "بحالة حرب مع الناتو" في هذا الحال.

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا نيتها استخدام السلاح النووي للهجوم على أي طرف، مشيرة إلى أن استخدامه يمكن فقط للتعامل مع أخطار تهدد وجود روسيا كدولة.

المصدر: تاس