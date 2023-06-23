موسكو: تكهنات مجلس الشيوخ الأمريكي باستخدام روسيا الأسلحة النووية سخيفة

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن تكهنات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي باحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا، تكهنات سخيفة.

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وأضاف أنطونوف: "التكهنات حول احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية سخيفة. بمثل هذا الخطاب الرخيص، تظهر النخبة الأمريكية جهلا مطلقا في المجال الاستراتيجي".

وتابع: "مشروع قرار الحزبين إلى مجلس الشيوخ حول الرد على تهديد الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس مظهر آخر من مظاهر الكراهية العمياء لروسيا. أصحاب هذا المشروع حريصون على انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في نزاع أوكرانيا".

وأضاف أن مثل هذه الممارسات تتجاوز "مبادرة مجنونة أخرى لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الذين يعانون من الخوف من روسيا وهي مثال لشخص يقود نحو مواجهة مباشرة بين روسيا ودول الناتو بقيادة الولايات المتحدة".

وقال إن التصريحات "الاستفزازية وقصيرة النظر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وزيادة خطر انزلاق الوضع إلى خط أكثر خطورة".

وأشار أنطونوف إلى أن موسكو تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس لأسباب قانونية، دون انتهاك أي التزامات دولية.

وأكد أن روسيا كانت ولا تزال قوة نووية مسؤولة، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية خاصة عن السلام والأمن الدوليين.

وأعد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، مشروع قرار ينص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا اعتداء على حلف الناتو.

المصدر: تاس