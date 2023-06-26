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إيلون ماسك يعلق على فكرة "أمركة" النزاع في أوكرانيا

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إيلون ماسك يعلق على فكرة
AP Michel Euler
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علق مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على افتراض رجل الأعمال ديفيد ساكس بشأن احتمال "أمركة" النزاع في أوكرانيا.

ولفت ساكس في تغريدة على "تويتر" إلى أن التصريحات الأوكرانية عن "الخطط الروسية" المزعومة لتفجير محطة زابوروجيه بدأت تصدر بعد إعلان العضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال عن تقديم مشروع قرار يتحدث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من قبل الناتو "في حال تدمير موقع عسكري على أراضي أوكرانيا".

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واعتبر ساكس أنه في حال تدمير محطة زابوروجيه ستحمل وسائل الإعلام روسيا مسؤولية ذلك، وستظهر هناك مسوغات لانجرار الولايات المتحدة إلى النزاع في أوكرانيا.

وكتب إيلون ماسك تعليقا على تغريدات ساكس أنه أمر "مقلق".

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ قد طرحوا مشروع قرار ينص على أن هجوما نوويا على أوكرانيا يجب النظر إليه بمثالة الهجوم على حلف الناتو.

ورفضت روسيا التصريحات الأوكرانية حول تخطيط موسكو المزعوم لتفجير محطة زابوروجيه الذرية، وأعربت عن قلقها بشأنها.

المصدر: نوفوستي

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