بيسكوف: مزاعم زيلينسكي حول "استفزاز" وشيك بمحطة زابورجيه النووية كذبة جديدة منه

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول "استفزاز وشيك" في محطة زابوروجيه الكهرذرية، ليست إلا "كذبة جديدة منه".

وكان زيلينسكي قد ادعى في مقابلة مع NBC News، أن "روسيا تريد الإضرار بمحطة زابوروجيه لأنها غير مهتمة بالأمن في أوكرانيا"، وأنه "تلقى هذه المعطيات خلال لقاء مع المخابرات"، مدعيا أن "روسيا أعدت كل شيء لذلك وتفكر في مثل هذا السيناريو".

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وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة التي تولدها.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1 غيغاواط لكل منها، وفي أكتوبر 2022 أصبحت ملكا للحكومة الروسية بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي