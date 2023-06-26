مصدر: السفارة الأمريكية في موسكو تواصلت مع الخارجية الروسية يوم تمرّد "فاغنر"

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادرها، أن السفارة الأمريكية في موسكو بحثت مع وزارة الخارجية الروسية الأوضاع الأمنية على خلفية محاولة "فاغنر" التمرّد المسلح.

وقال المصدر: "تم الاتصال بالسفارة عبر البريد الإلكتروني"، وبحث الوضع الأمني في روسيا بعد محاولة تمرّد "فاغنر".

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وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن اتصالات بين السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين إن مسؤولي الإدارة الأمريكية على اتصال بنظرائهم الروس بشأن أمن الأمريكيين في روسيا، وأكد أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف: "لكن مسؤولين آخرين في الإدارة تحدثوا إلى نظرائهم في روسيا، لأننا نريد أولا التأكد من أن روسيا تدرك أن لديها التزامات بضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وموظفينا على أراضيها".

المصدر: نوفوستي