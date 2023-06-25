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بلينكن: بايدن لم يتواصل مع بوتين بشأن الأحداث في روسيا

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بلينكن: بايدن لم يتواصل مع بوتين بشأن الأحداث في روسيا
AP
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نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأي محاولة للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط الأحداث الأخيرة في روسيا.

وقال بلينكن يوم الأحد، على قناة ABC التلفزيونية: "لم يحاول" في إشارة إلى السؤال ذي الصلة.

وأوضح بلينكن أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مضيفا: "لكن مسؤولين آخرين في الإدارة تحدثوا إلى نظرائهم في روسيا، لأننا نريد أولا التأكد من أن روسيا تدرك أن لديها التزاما بالعناية برفاهية المواطنين الأمريكيين وموظفينا الموجودين في روسيا. ولديهم التزامات في هذا الشأن".

المصدر: تاس

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