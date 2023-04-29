فولودين: من المقرر عقد المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا-أميركا اللاتينية" في 30 سبتمبر

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أميركا اللاتينية" من المقرر عقده في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

وقال فولودين يوم السبت خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية في كوبا، خوان إستيبان لازو هيرنانديز: "من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، من المقرر عقد المؤتمر الدولي الكبير روسيا - أميركا اللاتينية".

كما دعا فولودين رئيس الجمعية الوطنية الكوبية، إستيبان لازو هيرنانديز، لقيادة وفد من البرلمان الكوبي وزيارة روسيا الاتحادية.

ووصل وفد من مجلس الدوما برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إلى كوبا في زيارة رسمية يوم السبت.

وكانت الخدمة الصحفية للمجلس، قد أعلنت أنه سيعقد خلال الزيارة الاجتماع الأول للجنة التعاون بين مجلس الدوما الروسي والجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في جمهورية كوبا.

ويخطط النواب لمناقشة الدعم التشريعي في مجال التمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.

وضم الوفد الروسي، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما إيفان ميلنيكوف، ورئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة مجلس الدوما للأمن فاسيلي بيسكاريف، ونائب رئيس مجلس الاتحاد في لجنة المجلس للشؤون الدولية أندريه كليموف.

كما ضم الوفد نائب وزير العلوم والتعليم العالي دميتري أفاناسييف، ونائب وزير التنمية الاقتصادية دميتري فولفاتش، ونائب وزير المالية أليكسي لافروف.

المصدر: نوفوستي