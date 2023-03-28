فرنسا تدعو لأخذ موقف روسيا بعين الاعتبار لتحقيق الاستقرار في أوروبا

دعت مندوبة فرنسا لدى "الناتو"، مورييل دوميناك، إلى أخذ موقف روسيا بعين الاعتبار، من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في أوروبا.

وقالت دوميناك خلال مؤتمر أمني عقد عبر الانترنت، يوم الثلاثاء: "على المدى الطويل يجب ألا ننسى أن روسيا ستبقى أقرب جارتنا جغرافيا".

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وأضافت: "يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، إذا كنا نريد تهيئة الظروف للاستقرار الطويل الأمد في القارة الأوروبية".

وجاء ذلك خلال مناقشة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو في المستقبل.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدم في 30 سبتمبر الماضي طلبا رسميا بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي