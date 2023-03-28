صرح العضو السابق في البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو بأن "حلف الناتو أصبح مجنونا من خلال ممارسة سياسته في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وكتب فيليبو في تغريدة على "تويتر": "إرسال الذخيرة باليورانيوم المنضب، إرسال المقاتلات، الاستفزازات: الناتو أصبح مجنونا بسبب أوكرانيا".

واتهم فيليبو، سابقا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخلق تهديد لأمن بلاده.

وأعلن الساسة الغربيون أكثر من مرة أن نظام كييف يجب أن يهزم روسيا في ساحة المعركة، ولذلك يزيدون إمدادات السلاح والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وردت موسكو على ذلك، قائلة إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع من حيث المبدأ بل ستؤدي إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي