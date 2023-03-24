قال النائب الفرنسي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى من خلال تزويد قوات كييف بالصواريخ إلى إثارة حرب عالمية ثالثة.

وقال فيليبو: "أبلغ ماكرون زيلينسكي بأنه سيسرع في توريد الصواريخ بجميع أنواعها. ليس لديه أموال للمعاشات التقاعدية والمستشفيات، لكن هناك أموال لأوكرانيا. إنه يدفع نحو حرب عالمية ثالثة. هذا الرجل يشكل خطرا عاما! اذهب!".

وانتقد فيليبو مرارا الدول الغربية على سياساتها المعادية لروسيا وإمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي