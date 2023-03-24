ماكرون يكشف طبيعة وعود قادة الاتحاد الأوروبي لزيلينسكي في اجتماعهم الأخير

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنهم سيواصلون مساعدة أوكرانيا حتى النصر على روسيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر تقنية الفيديو، أكدنا دعمنا ومساعدتنا له من أجل الانتصار على العدوان الروسي. وسنواصل مساعدة أوكرانيا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية بقدر ما يتطلب الأمر".

وصرح مسؤول أوروبي في وقت سابق أن زيلينسكي، حذّر الاتحاد الأوروبي من المماطلة في تزويد قواته بالمقاتلات والصواريخ مما قد يطيل أمد النزاع.

المصدر: نوفوستي