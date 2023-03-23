زيلينسكي يحذر حلفاءه من المماطلة في تزويد قواته بالمقاتلات والصواريخ

قال مسؤول أوروبي إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حذّر الاتحاد الأوروبي من المماطلة في تزويد قواته بالمقاتلات والصواريخ مما قد يطيل أمد النزاع.

وألقى زيلينسكي في المشاركين بقمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل كلمة عبر الفيديو، من عربة قطار كانت تحمله.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتصال الآمن مع زيلينسكي انقطع لفترة وجيزة.

وأضاف: "الرئيس الأوكراني رحب بخطة وافق عليها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وتهدف إلى إمداد كييف بمليون قذيفة مدفعية خلال الأشهر 12 المقبلة".

وأضاف المسؤول الأوروبي أن زيلينسكي "أصر على أن التأخير في تزويد بلاده بطائرات حربية حديثة وصواريخ بعيدة المدى قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع".

وتابع: "حث زيلينسكي القادة الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات على موسكو وتسريع طلب انضمام بلاده إلى التكتل وتعزيز الدعم لخطة السلام التي اقترحتها كييف".

وأعلنت سلوفاكيا مع بدء القمة أنها أرسلت إلى أوكرانيا أربع طائرات "ميغ 29" إلى أوكرانيا، فيما يمتنع حلفاء كييف حتى الآن عن إمدادها بطائرات غربية الصنع، تعهد الجيش الروسي بإسقاطها وتدميرها على مدرجاتها، كآلاف المقاتلات والمروحيات سوفيتية الصنع التي كانت في حوزة كييف.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب