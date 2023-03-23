كاد أن يلقى مصرعه حرقا.. وزير الخارجية الإستوني يكشف كيف واجه الموت خلال زيارته إلى كييف

صرح وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو بأنه كاد أن يموت في سيارة مشتعلة خلال رحلة عمل إلى أوكرانيا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك وفق ما صرح به راينسالو في مؤتمر صحفي حكومي اليوم الخميس، حيث قال إنه كان وسفير إستونيا كاييمو كوسك يقودان سيارة دفع رباعي حول كييف عندما اشتعلت النيران في السيارة فجأة، وتابع رينسالو: "كنا نجلس في المقعد الخلفي، وشعر كاييمو كوسك برائحة شيء ما، وفي وقت ما اندلعت شعلة خلفه. وأدى اشتعال الأسلاك إلى سد الأبواب الخلفية، وكان لا بد من كسرها حتى لا تتحول السيارة إلى غرفة غاز في غضون ثوان قليلة".

المصدر: نوفوستي