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شاهد.. سيارة فاخرة تقتحم محطة الصيانة في سان بطرسبورغ

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سجلت لقطات من كاميرات المراقبة لحظة اقتحام سيارة "مرسيديس" مبنى إحدى محطات الخدمة التقنية يوم الخميس.

ويظهر شريط الفيديو سيارة تقترب من موقف السيارات وبعد ذلك تتسارع وتدخل المبنى حيث الموظفون والعملاء.

ووفقا لوزارة الشؤون الداخلية فإن رجلا بالغا عمره  48  عاما كان بداخل المبنى وقت وقوع الحادث أصيب بجروح متوسطة الخطورة.  

وحسب معلومات أولية فإن السائق فقد سيطرته على السيارة نتيجة سكتة دماغية وتم نقله إلى المستشفى.

المصدر: رابتلي

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