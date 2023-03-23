قائد القوات البرية الأوكرانية: قد ننتقل قريبا إلى الهجوم في أرتيموفسك

قال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الفريق أول ألكسندر سيرسكي، إن الفصائل الأوكرانية قد تنتقل قريبا إلى الهجوم في أرتيموفسك.

وأضاف سيرسكي: "في القريب العاجل، سنستغل هذه الإمكانية".

يوم أمس، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيومفسك، قد أصبحت محاصرة عمليا من جانب القوات الروسية.

وقال غاغين، إن سلطات كييف شكلت مجموعة قوية في تشاسوف يار، ومن هناك تحاول القوات الأوكرانية بشكل دوري شن هجوم مضاد على مواقع الجيش الروسي.

وشدد على أن العدو قام بتجميع احتياطي قوات، يصل إلى عشرات الآلاف من الأفراد.

لكن غاغين، أكد في نفس الوقت، على أن أوكرانيا لا تملك القدر اللازم من القوات لشن الهجوم. وأوضح أن الاحتياطي الأوكراني في المنطقة، لا يكفي لتشكيل وحدات هجومية ومجموعات مدرعة قادرة على تنفيذ محاولة اختراق الجبهة.

وتقع أرتيومفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس. وتدور معارك ضارية خارج المدينة خلال الأشهر الستة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة أو سيطرت عليها بواسطة نيرانها، وأدى ذلك إلى بدء عملية سقوط المدينة، وتعقيد تسليم الذخيرة وتجديد موارد القوات المسلحة الأوكرانية بشكل جدي.

المصدر: نوفوستي