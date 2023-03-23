رئيس التشيك: استنفدنا قدراتنا على مساعدة أوكرانيا بالأسلحة

صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل بأن بلاده ساعدت أوكرانيا قدر الإمكان بتوريد الأسلحة، لكن لم يعد لديها ما تقدمه، كما أنها تواجه نقصا في العمالة في قطاع إنتاج الذخيرة.

وقال بافيل في مقابلة أجرتها معه صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية إن "جمهورية التشيك ساعدت أوكرانيا بإمدادها بالأسلحة قدر المستطاع، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة القيام بذلك".

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وحسب بافيل، فإن التشيك لديها بعض الإمكانات في مجال الدفاع الجوي وإنتاج الذخيرة، ولكن القطاع الأخير قد يواجه مشكلة بسبب نقص العمالة في ظل معدل البطالة المنخفض للغاية في الجمهورية في الوقت الحالي.

واقترح الرئيس التشيكي جذب العمال من أوكرانيا سبيلا لحل هذه المشكلة، وقال: "من الصعب العثور على عمالة هنا. ولكن هناك فرص، على سبيل المثال، لدعوة عمال من أوكرانيا".

وأشاد بافيل بقرار ألمانيا تسليم دبابات "ليوبارد "2 لأوكرانيا، والذي "فتح الباب أمام كل الدول الأخرى"، حسب تعبيره، وأكد أن كييف بحاجة إلى عربات مدرعة ومدفعية وذخيرة وأنظمة دفاع جوي من أجل "هجوم ناجح"، معتبرا أن "هذا العام سيكون حاسما في مصير الحرب".

وفي وقت سابق صرح بيفل بأن أوكرانيا لديها "محاولة واحدة" فقط لشن هجوم مضاد هذا العام.

المصدر: "نوفوستي"