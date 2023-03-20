الرئيس التشيكي: أوكرانيا لديها محاولة وحيدة لشن هجوم مضاد

صرح الرئيس التشيكي بيتر بيفل، في مقابلة مع صحيفة Rzeczpospolita البولندية، بأن أوكرانيا لديها محاولة واحدة فقط لشن هجوم مضاد هذا العام.

وقال بيفل: "أعتقد أن أوكرانيا سيكون لديها محاولة واحدة فقط لشن هجوم مضاد كبير. لذلك، إذا قررت ذلك وفشلت، فسيكون من الصعب للغاية العثور على أموال للهجوم التالي".

كما أشار إلى أنه في رأيه، يجب أن يتم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في غضون بضعة أشهر، وأن "نافذة الفرصة" مفتوحة فقط هذا العام.

علاوة على ذلك، أضاف بافيل، لن يكون من السهل على كييف الحصول على المساعدة بسبب "إرهاق الحرب"، وعلق الزعيم التشيكي بأن هذا لا يعني فقط نقص الموارد وتدمير البنية التحتية، ولكن أيضا "إرهاق" الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا.

واقترح الرئيس التشيكي أن الولايات المتحدة قد تفقد الاهتمام برعاية أوكرانيا في وقت مبكر من العام المقبل، وسيتبع تراجع الدعم من أمريكا تراجع مماثل من الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي