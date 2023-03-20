بوتين: مستقبل عملية السلام في أوكرانيا مرتبط بالاستعداد لمحادثة جادة وتقبل الحقائق الجيوسياسية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن مستقبل عملية السلام في أوكرانيا يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية.

وقال بوتين: "مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية السائدة. ولسوء الحظ، فإن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا لا تتحدث إلا عن الانفصال عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي".

وأوضح الرئيس الروسي، أن الأزمة في أوكرانيا، التي أثارها الغرب وأشعلها، هي ألمع أزمة اليوم، ولكنها ليست المظهر الوحيد لنوايا الغرب بالحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية.

وقال: "الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر لمعانا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا الغربية بالحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".

المصدر: نوفوستي