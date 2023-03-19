الرئيس الصيني: حل الأزمة في أوكرانيا يتطلب احترام المخاوف الأمنية للدول

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن المشاكل المعقدة ليس لها حلول بسيطة، ولكن سيكون هناك مخرج إذا كان هناك حوار متساو، وذلك في إطار حديثه عن الأزمة في أوكرانيا.

وقال في مقال بصحيفة "روسيسكا غازيتا" الروسية إن "المشاكل المعقدة ليس لها حلول سهلة. نحن مقتنعون بأنه سيتم العثور على مخرج عقلاني من الأزمة الأوكرانية وطريق للسلام الدائم والأمن العالمي في العالم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والمستدام، وواصلوا الحوار والمشاورات بطريقة متساوية وحكيمة وعملية".

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه منذ بداية العام الماضي "كان هناك تفاقم تام للأزمة الأوكرانية".

وقال "إن الصين اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وتبذل جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام. إن عدد الرؤى التي عبرت عنها يخدم كمبدأ أساسي للصين في التسوية الأوكرانية. وهذا، على وجه الخصوص، يشير إلى الحاجة إلى الامتثال لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".

ووفقا له ، فإن "موقف الصين بشأن التسوية السياسية"، مع مراعاة المخاوف العقلانية لجميع الأطراف، "يعكس إلى أقصى حد وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن التغلب على الأزمة الأوكرانية".

وقال إن الرؤية الصينية "عامل بناء في تحييد عواقب الأزمة وتعزيز التسوية السياسية... المشاكل المعقدة ليس لها حلول سهلة".

ويبدأ الرئيس الصيني اليوم الاثنين زيارة إلى روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيناقش الرئيسان التعاون في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني بين روسيا والصين، بالإضافة إلى التطرق إلى الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + تاس