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الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني لم يبحثا مبادرة السلام الأوكرانية

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الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني لم يبحثا مبادرة السلام الأوكرانية
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أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يناقش مبادرة السلام الأوكرانية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، منوها بأنه كان هناك تبادل لوجهات النظر حول المبادرة الصينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت مبادرة السلام الأوكرانية قد نوقشت في المحادثات: "لا، لم تتم مناقشة مبادرة السلام الأوكرانية، كان هناك تبادل لوجهات النظر حول البنود التي تتضمنتها مبادرة السلام الصينية"، منوها بأن هذا الموضوع (السؤال) يوجه ويخص "العلاقات (المباحثات) بين الصين وأوكرانيا".

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من جانب آخر انتقد بيسكوف رد الدول الغربية على زيارة الرئيس الصيني، واصفا الرد "بغير الودي كالعادة"، وأضاف قائلا: "المهم ليس رد الفعل تجاه الغرب، ولكن الشيء الرئيسي هو نتائج تلك المفاوضات التي جرت. الشيء الرئيسي هو نتائج الزيارة نفسها. أما رد فعل دول الغرب الجماعي، في الواقع رده في جميع القضايا تقريبا غير ودي وطبيعة معادية للغاية لا يخفى على أحد".

المصدر: نوفوستي

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