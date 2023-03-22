عددها 14.. الكرملين ينشر قائمة بالوثائق التي وقعها الجانبان الروسي والصيني خلال زيارة شي جين بينغ

نشر الكرملين قائمة بالوثائق الموقعة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك على الموقع الرسمي للكرملين في ختام زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، والتي استمرت في الفترة من 20-22 مارس الجاري.

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وتضمنت الوثائق 14 وثيقة:

بيان مشترك بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع دخول حقبة جديدة.

بيان مشترك من الرئيسين الروسي والصيني بشأن خطة تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.

اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الإنتاج المشترك للبرامج التلفزيونية.

بروتوكول للاتفاق المبرم بين حكومتي روسيا وجمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء الأسس التنظيمية لآلية الاجتماعات المنتظمة لرؤساء الحكومتين الروسية والصينية بتاريخ 27 يونيو 1997.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في روسيا ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون في مجال المعارض وأنشطتها.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية ووزارة التجارة الصينية بشأن تعزيز التعاون الاستثماري في تنمية واستخدام موارد الغابات.

مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التجارة الصينية بشأن تعزيز التعاون الاستثماري بين أقاليم البلدين في صناعة فول الصويا.

مذكرة تفاهم بين وزارة تنمية الشرق الأقصى والمنطقة القطبية الشمالية الروسية ووزارة التجارة الصينية بشأن التعاون الصناعي وفي مجال البنى التحتية في النظم التفضيلية لمنطقة الشرق الأقصى الروسية.

بروتوكول بين وزارتي العلوم والتعليم العالي الروسية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية والمعهد المشترك للبحوث النووية والأكاديمية الصينية للعلوم بشأن تعزيز التعاون في مجال العلوم الأساسية والبحث العلمي.

مذكرة تفاهم وتعاون في مجال حماية المستهلك بين الخدمة الفدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورخاء المواطن الروسية وإدارة الدولة الرئيسية للرقابة على السوق وتنظيمه في جمهورية الصين الشعبية.

مذكرة تفاهم بين الوكالة الفدرالية لإدارة ممتلكات الدولة الروسية ولجنة مراقبة وإدارة ممتلكات الدولة التابعة لمجلس الدولة الصينية بشأن تعزيز التعاون في إدارة مؤسسات الدولة.

برنامج تعاون شامل طويل الأجل في مجال المفاعلات النيوترونية السريعة وإغلاق دورة الوقود النووي بين المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روس آتوم" ووكالة الطاقة الذرية بجمهورية الصين الشعبية.

مذكرة تعاون بين المؤسسة الفدرالية الحكومية الموحدة "شركة البث التلفزيوني لعموم روسيا" وشركة China Media Corporation.

اتفاق بشأن تبادل المعلومات والتعاون بين المؤسسة الفدرالية الحكومية الروسية الموحدة "إيتار-تاس" ووكالة الإعلام Xinhua الصينية.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين