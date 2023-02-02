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زيلينسكي يؤكد على مواصلة "تطهير الدولة" بحضور القيادة العامة لقواته المسلحة

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زيلينسكي يؤكد على مواصلة
Globallookpress
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن عقده اجتماعا مزدوجا في مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة "لإجراء محادثة مهمة بشكل خاص"، وتطرق إلى مسألة "مكافحة الفساد" في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في فيديو على قناته في "تيلغرام": "كانت المرحلة الأولى عبارة عن اجتماع في صيغته الكاملة التقليدية، وناقشت تأمين الجيش والتدريب وغيرها من القضايا التي تتطلب اهتماما متواصلا."

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وأضاف: "وبعد ذلك، في فترة بعد الظهر، انعقد اجتماع إضافي لأعضاء المقر بالصيغة الضيقة، من أجل إجراء محادثة هادفة بشكل خاص ".

هذا ولم يتحدث زيلينسكي عن الموضوعات التي تطرّق إليها هذا الحوار أو بأي تشكيلة تم عقده.

إلى ذلك، أعلن عن خطوات جديدة في مسار "تطهير الدولة"، عندما تطرق إلى مسألة "مكافحة الفساد" في أوكرانيا.

يُشار إلى أن زيلينسكي تحدث في وقت سابق، عن استعداده لمواصلة التعديلات الوزارية في وزارة الدفاع بالبلاد.

المصدر: تاس

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