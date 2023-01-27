زيلينسكي يحذر من فوات الأوان إن تأخرت دبابات "أبرامز" في الوصول إلى أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من فوات الأوان إن تأخر وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى أغسطس المقبل.

وقال زيلينسكي عبر قناة "سكاي نيوز" إن كييف بحاجة إلى أسلحة غربية جديدة في أسرع وقت ممكن.

وعندما سألته مقدمة البرنامج في القناة التلفزيونية عما إذا كان يعتقد أن من المناسب وصول دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا بحلول أغسطس، أجاب: "ستكون قد وصلت متأخرة جدا".

المصدر: RT