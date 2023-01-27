 
مباشر

زيلينسكي يحذر من فوات الأوان إن تأخرت دبابات "أبرامز" في الوصول إلى أوكرانيا

أخبار العالم العربي

زيلينسكي يحذر من فوات الأوان إن تأخرت دبابات
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un35

حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من فوات الأوان إن تأخر وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى أغسطس المقبل.

وقال زيلينسكي عبر قناة "سكاي نيوز" إن كييف بحاجة إلى أسلحة غربية جديدة في أسرع وقت ممكن.

وعندما سألته مقدمة البرنامج في القناة التلفزيونية عما إذا كان يعتقد أن من المناسب وصول دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا بحلول أغسطس، أجاب: "ستكون قد وصلت متأخرة جدا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا